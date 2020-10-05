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В Луганской области новый пожар: детонируют боеприпасы

5 октября, 13:39

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Огонь вплотную подступает к электроподстанциям

В Луганской области начался новый пожар между пунктами Нижнетеплое и Артема.

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Об этом сообщается на странице Станично-Луганской районной государственной администрации.

В публикации отметили, что последний раз возгорания на этой территории были еще в 2014-2015 годах после масштабных обстрелов из града. Местные власти утверждают, что новый пожар случился из-за поджога.

Сейчас верховой огонь подступает вплотную к электроподстанциям, из-за возгораний детонируют не взорвавшиеся боеприпасы.

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Как известно, количество погибших в результате масштабных лесных пожаров в Луганской области составило 11 человек. Часть пропавших без вести нашли мертвыми во время осмотра завалов разрушенных огнем зданий.

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Кроме того, ранее мы показывали масштабы огня с высоты птичьего полета. Спасатели сняли видео о том, как работает авиация в зоне распространения огня в Луганской области.

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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поджог Луганская область пожар
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