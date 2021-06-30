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В Луганской области задержали криминального авторитета из санкционного списка СНБО (фото)

30 июня 2021 21:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В ходе отработки оперативной информации правоохранители задержали трех граждан Грузии

В Луганской области задержали трех граждан Грузии, среди которых был криминальный авторитет, находившийся в санкционном списке СНБО (Совета национальной безопасности и обороны).

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Об этом сообщили в Нацполиции.

В Луганской области задержали трех граждан Грузии. Фото: "Нацполиция"

В Луганской области задержали трех граждан Грузии. Фото: "Нацполиция"

Трех граждан Грузии разоблачили оперативники Управления уголовного розыска и Управления стратегических расследований в Луганской области ДВР НПУ совместно с сотрудниками СБУ, УПП, бойцами батальона полиции особого назначения, Управления миграционной полиции и других оперативных подразделений ГУНП в Луганской области.

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"В ходе проверки установлено, что мужчина находится в санкционном списке согласно приложению №1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об их принудительном возвращении на родину.

Также недавно мы писали о том, что в Киеве задержали боевика "ЛНР", который прибыл в Киевскую область для легализации как внутренний переселенец.

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