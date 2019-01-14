В Мариуполь прибыла 321-я колонна с гуманитарной помощью Рината Ахметова

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Семь фур доставили в распределительный центр 140 тонн гуманитарной помощи

В Мариуполь прибыла 321-я колонна с гуманитарной помощью Рината Ахметова

Сегодня утром, 14 января, в Мариуполь прибыла 321-я автоколонна Гуманитарного штаба – крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова. Семь фур доставили в распределительный центр 140 тонн гуманитарной помощи.

Конфликт на Донбассе длится пятый год, и потому гуманитарная ситуация в регионе остается сложной. Чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, Фонд ежедневно и системно помогает самым нуждающимся: старикам, детям, людям с инвалидностью. В январе продуктовые наборы получат 16 тысяч мирных жителей Донбасса.

"На Донбассе жизнь многих пожилых людей, людей с инвалидностью и малообеспеченных семей с детьми превратилась в борьбу за выживание. Единственная возможность прожить – помощь Рината Ахметова. В январе бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставят наборы выживания для 18 населенных пунктов, которые находятся вблизи линии разграничения. Кроме того, люди смогут получить продукты в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Горском и Станице Луганской", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда Рината Ахметова.

С начала боевых действий на Донбасс доставлено более 12 миллионов продуктовых наборов Фонда Рината Ахметова. Эта помощь стала спасительной для тысяч семей, проживающих в прифронтовой зоне.

Подробную информацию о месте и времени выдачи помощи можно узнать на горячей линии Фонда Рината Ахметова: 0-800-509-001.
Донбасс, Мариуполь, помощь, фонд Рината Ахметова, Гуманитарный штаб Рината Ахметова

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"Сегодня"

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