В Мариуполе автомобиль снес забор и влетел во двор частного дома

По словам очевидцев, водитель ехал быстро и даже не пытался затормозить

В Мариуполе автомобиль снес забор и влетел во двор частного дома. Очевидцы рассказали корреспонденту "Сегодня" Артему Попову, что водитель ехал быстро и даже не пытался затормозить. От удара легковушка перевернулась, из нее начало вытекать топливо. Внутри были двое человек.

Автомобиль влетел на этот двор. Сначала снес ограждение и остановился только в стене сарая. А рядом в доме в это время была вся семья – владелец, его жена и взрослый сын.

"Услышал свист. Летело что-то с горы. Очнулся... Я был в шоке. Вышел, здесь туман. Машина перевернутая. Бензин течет. Я начал переживать, чтобы не взорвался у меня дом. Начали выливать воду, вытаскивать пострадавших", – рассказывает сын владельца пострадавшего дома Андрей Гигнадзе.

Андрей уверяет – в машине были двое: водитель почти не пострадал, а пассажира госпитализировали. Когда прибыли полицейские – констатировали: водитель пьян.

"Был травмирован пассажир данного автомобиля. Госпитализирован в областную больницу. Водитель находится на месте. В его состоянии обнаружены явные признаки алкогольного опьянения", – пояснил старший следователь Центрального отдела полиции Мариуполя Андрей Воробей.

Однако на месте он убеждал, что за рулем был другой – якобы после вылета в чужой двор он убежал.

"Но не я был за рулем. Трое нас было за рулем. Я выпивший, да. Но я выпивший за руль не сяду", – убеждает водитель.

Впрочем, очевидцы кроме двух мужчин в авто никого не видели. Пока правоохранители выясняют все обстоятельства аварии, владельцы разбитого двора думают над новой, более надежной ограде. А вот за чей счет – будет выяснять следствие.

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