В Мариуполе карета "скорой" попала в лобовое ДТП

Бригада медиков доставляла больного в госпиталь, когда ее протаранил ВАЗ

Вечером 22 мая в Мариуполе водитель легкового автомобиля ВАЗ-2108 на закругленном участке дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с каретой скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области, в медицинской машине в момент столкновения находилась бригада медиков и больной, который нуждался в госпитализации.

В результате аварии телесные повреждения получил водитель ВАЗа, который был госпитализирован. Также незначительные повреждения получил человек, который сопровождал пациента и находился в автомобиле скорой помощи. Факт инцидента внесен в Единый журнал учета заявлений и сообщений граждан, проводится проверка.

Напомним, в ночь на 18 мая в Одессе автомобиль Ford столкнулся с автомобилем скорой помощи. В результате аварии ранения получила медик, которую отправили в больницу.

А перед этим, 11 мая, в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП, где перевернулась машина скорой помощи. По словам водителя служебной машины, он ехал во втором ряду по съезду со столичного шоссе в сторону Обухова. Возле торгового центра "Домосфера" медиков подрезал черный легковой автомобиль. Чтобы уйти от столкновения, водитель медтранспорта принял влево и вылетел с проезжей части.

Также мы сообщали о ДТП в Харькове с участием скорой, в результате которого погибла молодая супружеская пара. Парню было 23 года, его жене – 21. Девушка совсем недавно родила.