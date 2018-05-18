В Одессе Ford влетел в автомобиль скорой помощи

В Одессе вчера ночью, 17 мая, на улице Балковской карета скорой помощи попала в аварию: пострадал медик. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

Инцидент произошел около 23:00. По предварительной информации, водитель автомобиля Ford, двигаясь по улице Мельницкой в сторону Ивановского путепровода, столкнулся с автомобилем скорой помощи. Медики двигались по улице Балковской.

В результате столкновения пострадала сотрудница медслужбы. Ее госпитализировали в медицинское учреждение на диагностику.

Материалы происшествия оформил следователь. Обстоятельства дорожной аварии будут установлены в ходе следствия.

Напомним, 11 мая, в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП. Перевернулась машина скорой помощи. По словам водителя "скорой", он ехал во втором ряду по съезду со столичного шоссе в сторону Обухова. Возле торгового центра "Домосфера" медиков подрезал черный легковой автомобиль. Чтобы уйти от столкновения, водитель медтранспорта принял влево и вылетел с проезжей части.

Также мы сообщали о ДТП в Харькове с участием "скорой", в результате которого погибла молодая супружеская пара. Парню было 23 года, его жене – 21. Девушка совсем недавно родила.

А в ночь на 7 января на центральном проспекте Запорожья столкнулись грузовик и машина "скорой" помощи, которая везла больного. Грузовик поехал на красный свет и автомобили столкнулись. Медики вызвали еще одну машину скорой помощи, чтобы госпитализировать больного. К счастью, серьезных травм ни у медиков, ни у пациента не обнаружили.