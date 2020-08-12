В Одессе мужчины подрались из-за маски (видео)

В продуктовом магазине Одессы подрались мужчины.

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Один из них зашел в помещение без маски, а второй сделал ему замечание из-за этого. В итоге словесная перепалка переросла в драку.

Как сообщили очевидцы в местном Telegram-канале, инцидент произошел на улице Средней, 24.

(Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика)

Видео: Telegram/Х Одесса

Ранее мы сообщали, что во Львове молодому парню не понравилось, что ему сделали замечание в общественном месте из-за маски. После этого молодой парень стал вести себя агрессивно и набросился на пожилого мужчину. Они вышли на остановку, где начали драться, толкать друг друга на асфальт.

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Также напомним, в харьковском метро произошла драка из-за пассажира без маски. Мужчине не понравилось, что ему сделали замечание.

Кроме того, на борту самолета авиакомпании KLM, следовавшего из Нидерландов в Испанию, подрались. Два пассажира лайнера отказались надевать медицинские маски, это и стало причиной конфликта.

Мы писали, что в Киеве в метро пассажирку оштрафовали на 17 тысяч гривен за нарушение карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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