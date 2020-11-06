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В Мариуполе на крупной взятке попались двое чиновников

6 ноября, 16:10

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Копы собираются вручить им подозрение в совершении преступления

В Мариуполе Донецкой области правоохранители поймали на взятке должностных лиц.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, за 85 тысяч долларов США двое руководителей Донецкого областного союза потребительских обществ должны были помочь продать комплекс промышленных зданий по значительно заниженной рыночной стоимости.

Злоумышленников разоблачили во время получения ими взятки в 85 000 долларов США и 100 000 гривен.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления по статье "получение неправомерной выгоды должностным лицом юридического лица частного права, совершенное по предварительному сговору группой лиц".

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Также решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы сообщали, что на Закарпатье с подрядчика "Большой стройки" требовали полмиллиона гривен. СБУ задержала областных чиновников.

Также напомним, в Луганской области влиятельного чиновника поймали на взятке. Он получил от местного предпринимателя 46 тыс. грн взятки.

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взятка коррупция Донбасс Мариуполь должностное лицо
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