В Мариуполе пенсионер расклеивал плакаты с Януковичем-"красногвардейцем"

Сегодня, 00:41

В СБУ  изданию сообщили, что агитатора задержали, провели с ним профилактическую беседу и отпустили


Фото: 0629.com.ua

Фото: 0629.com.ua

В Мариуполе на подъездах домов 70-летний пенсионер Анатолий Рыбалка расклеил плакаты с беглым экс-президентом Виктором Януковичем, который выступит перед судом с последним словом по делу о госизмене.

Об этом пишет местное издание 0629.

В частности, на плакатах Янукович изображен в форме красногвардейца и подпись: "Ты заплатил по новым тарифам?"

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В СБУ  изданию сообщили, что агитатора задержали, провели с ним профилактическую беседу и отпустили. 

"Я осуждаю агрессию России против Украины и считаю себя патриотом",- заявил  пенсионер сотрудникам СБУ.

Мужчина также сообщил, что плакаты не изготавливал специально, а нашел дома.

По данным СБУ, пенсионер раньше не выезжал на оккупированную территорию и не имел контактов с террористами.

Ранее в Чернигове привязали к столбу местного жителя, который пытался повредить памятник Героям Небесной сотни. Примотанный скотчем, с табличкой "Я – ватник" – простоял посреди города больше получаса.

Ранее мы писали о том, что мэр Днепра Борис Филатов планирует уволить директоров и завучей школ, которые поддерживают Россию и так называемые "ЛНР", "ДНР".

Не так давно сотрудники СБУ задержали на столичном железнодорожном вокзале пропагандиста "русского мира".
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