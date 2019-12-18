В Мариуполе стартовал проект Фонда Рината Ахметова "Твоя суперсила!"

Команду представляют известные ведущие, которые помогают детям из интернатов поверить в себя

Проект "Твоя суперсила!" Фонда Рината Ахметова стартовал в Мариуполе. Команду звездных послов представляют известные ведущие, которые проводят мотивационные встречи и помогают детям из интернатов поверить в себя.

Новая встреча – незабываемые эмоции. Посланник Фонда Рината Ахметова Андрей Дебрин посетил воспитанников школы-интерната в Мариуполе. Дети ждали приезда актера и ведущего, и очень тепло его приняли.

"С детьми общение – оно чудесное. Я всегда ощущал себя немножко Дедом Морозом, поэтому мне очень нравится", – заявил Дебрин.

Надо уметь мечтать и верить в собственную суперсилу, говорят звездные послы. Для подростков сейчас очень актуальный вопрос – определиться с будущей профессией. Для этого пригласили фотографа, бариста, парикмахера, медицинского работника и видеоблогера.

"Есть пять профессий, есть пять замечательных специалистов, которые расскажут вам, как достичь какого-то успеха в этом", – обратился к детям Антон Дебрин.

Это своеобразные станции, на которых каждый может не только узнать о профессиональных нюансах, но и попрактиковаться.

"Здесь есть множество профессий, и ты попробуешь каждую, и выберешь себе, какую захочешь", – говорит воспитанник Владислав Черненко.

Актуальное на сегодня умение – вкусно варить кофе, вызывает большой интерес у детей. К баристу – целая очередь. Не меньший интерес вызвала и профессия медика. Как наложить жгут – умение, которое может спасти жизнь человека.

"Научили, как быстро оказать помощь. Если ты замотаешь вовремя бинт – ты можешь спасти жизнь человеку", – говорит один из воспитанников детского дома.

Это уже четвертая волна детских встреч со звездами телевидения. Проект Фонда Рината Ахметова "Твоя суперсила" стартовал в прошлом году. А сама акция "Ринат Ахметов – детям" – это традиция с 19-летней историей.

Только за последние пять лет ее участниками стали более 700 тысяч маленьких украинцев, а в этом году к ним присоединятся еще 90 тысяч детей.

"Ринат Леонидович Ахметов! Большая благодарность Вам, что Вы делаете такие вещи!", – говорит воспитанник детского дома Владислав Черненко.

"Я хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова за то, что помогает нам, приезжает к нам. Я вообще очень долго не могла определиться, кем я хочу быть", – признается воспитанница Мария.

Такой формат встреч очень полезен и для детей с недостатками слуха. Они смогли пообщаться со звездой, и зарядиться новогодним настроением. И все это снять на память.

Напомним, что Фонд Рината Ахметова с 2013 года помогает детям с диагнозом "порок сердца". Для системной борьбы с недугом в 2017 году начал работать проект "Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце". В его рамках детям проводят коррекционные операции по установке импланта – окклюдера. На сегодняшний день проведено 118 операций.

О том, как распознать порок сердца, смотрите видео:

Видео: fdu.org.ua

Как получить помощь по проекту

"Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце" – это помощь в проведении операций по установке окклюдера детям от 0 до 18 лет с врожденным пороком сердца с регистрацией в Донецкой и Луганской областях из малообеспеченных и социально незащищенных семей.

Подробную информацию можно узнать на горячей линии Фонда 0800 509 001.

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