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В Мариуполе установили "нулевой километр": видео

25 ноября, 15:55

Обычно такие туристические магниты устанавливаются в столицах

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Отследить расстояние до Парижа, Лондона или Брюсселя без гаджетов и карты теперь можно в центре Мариуполя. В городе установили "нулевой километр". Такой туристический магнит существует во многих странах, в основном в столицах. Он символизирует точку отсчета от места нахождения в разные уголки мира. Нулевой километр есть также в Киеве на Майдане Незалежности. А теперь архитектурное произведение красуется и в Донецкой области.

Татьяна Верцанова, и. о. начальника отдела промоутирования мариупольского коммунального предприятия "m.EHUB":

"Памятный знак нулевой километр будет символизировать расстояние до городов Европы. И будет привлекать туристов и жителей города".

Тем временем в украинской столице продолжает развиваться уже ставший легендарным проект "Шукай!". Совсем недавно в центре Киева появилась новая мини-скульптура – письмо на иврите. Миниатюра выполнена в виде "Киевского письма", которое было выдано Яакову бен Ханукке иудейской общиной Киева для предъявления в других иудейских общинах.

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Мариуполь достопримечательности

Источник: Сегодня

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