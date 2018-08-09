В ООН признали: после Иловайска украинских воинов пытали в плену

Украинских воинов, которые были захвачены в плен во время Иловайской трагедии в августе 2014 года, содержали в унизительных условиях и зачастую подвергали пыткам. Об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, сообщила председатель миссии Фиона Фрейзер.

"31 августа и 1 сентября 2014 года около 300 захваченных украинских военнослужащих и добровольцев были доставлены в три места содержания под стражей в Донецке и одно в Снежном, которые были под контролем вооруженных групп", – говорится в документе.

При этом условия содержания украинских воинов "были чрезвычайно унизительными, что приравнивается к жестокому обращению".

Фрейзер добавила, что украинских пленников боевики разделили на две группы: в одну входили военнослужащие ВСУ – как профессионалы, так и призывники, а в другую – бойцы добровольческих батальонов.

"Во время допросов захваченных военнослужащих и добровольцев пытали с целью получения информации, наказания за присоединение к добровольческому батальону или для того, чтобы заставить их присоединиться к вооруженным группам", – признали в ООН.

Наиболее распространенными формами пыток были избиения, имитация казни и имитация физического насилия.

"Добровольцев родом из Донецкой, Луганской и Харьковской областей вооруженные группы считали "предателями" и подвергали наиболее жестокому обращению", – заявили в ООН.