Другого пути нет: Наев рассказал о взаимодействии ВСУ с добровольцами

Добровольцы, изъявившие желание защищать Украину с оружием в руках после агрессии России на Донбассе, заслуживают двойного уважения, однако должны действовать исключительно в соответствии с законодательством, как это делают бойцы ВСУ, Нацгвардии и других силовых структур.

Об этом командующий Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Сергеем Наев рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"К добровольцам я отношусь с большим уважением. Ведь те военные, которые после начала российской агрессии были призваны по мобилизации, уже давно уволились. Поэтому правомерно говорить о том, что все военнослужащие, которые сейчас защищают Родину с оружием в руках, которые подписали контракт на службу в Вооруженных силах – все являются добровольцами. Военные, волонтеры, просто неравнодушные люди...", – рассказал командующий ООС.

Он напомнил, что с началом российской агрессии в 2014 году десятки тысяч граждан добровольно пришли в ряды Вооруженных сил, Национальной гвардии, добровольческих формирований.

"Благодаря этому государство устояло и остановило агрессора. Защищать свою страну с оружием в руках – это долг и честь для любого гражданина. А если человек это делает сознательно, не ожидая каких-либо повесток из военкомата – он заслуживает даже двойного уважения. Подчеркиваю еще раз – к добровольцам отношусь с уважением, это безусловно", – добавил генерал Наев.

Он объяснил, что в районах вокруг линии разграничения действует особый порядок.

"Здесь не может быть людей, которые не включены в состав Объединенных сил. Сейчас на востоке происходит, подчеркиваю, военная операция, осуществляемая в соответствии с единым замыслом и скоординированным планом. Если граждане, которые входили в состав добровольческих формирований, хотят приобщиться к такой боевой работе – мы дадим им возможность защищать Родину, действуя исключительно в соответствии с действующим законодательством", – заметил командующий ООС.

"Мы приветствуем стремление граждан Украины защищать страну и народ от российского нашествия. Если есть силы и желание, они могут влиться в боевые подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии, СБУ, других военных формирований и правоохранительных органов, привлекаемых к операции Объединенных сил", – говорит генерал.

По его словам, у людей есть выбор – становиться в ряды территориальной обороны или привлекаться к военной подготовке, которую сейчас хотят пройти много граждан Украины.

"Можно приступать к службе в резерве и проходить соответствующую сборную подготовку в боевых частях – то есть, вариантов много. Вся такая деятельность, безусловно, будет происходить под контролем государственных органов. Другого пути просто не существует", – подытожил Наев.

Напомним, ранее Наев сравнил Объединенные силы с ферзем на шахматной доске и подчеркнул, что оккупантам не удастся убрать такую фигуру.

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