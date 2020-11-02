Українська
$ 28,45
33,25
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

В ОРДЛО массово подделывают документы ради социальных выплат

2 ноября, 11:35

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Проверить все случаи фальсификации и удалить поддельные данные из реестров Минюст не может

В Минюсте заявляют о массовых фальсификациях бумаг на оккупированных территориях. Там подделывают документы ради социальных выплат. Об этом рассказал в интервью "Радио Свобода" министр Денис Малюська. Говорит, вносят в реестры ложные данные о смерти, чтобы переоформить недвижимость. И о рождении детей – ради денежной помощи. Как стало известно новостям "Сегодня", проверить все случаи Министерство просто не может. При этом удалить данные из реестра можно только по решению суда. На это тоже нужны миллионы бюджетных гривен.

Видео: Сегодня
Реклама

Напомним, ранее сообщалось о том, что задержан житель Харькова, который предлагал украинское гражданство за пять тысяч долларов.

В тренде
На мэрии Львова вывесили карикатуру с судьей КСУ в виде марионетки (видео)

Также напомним, эксперты рассказали о том, как отличить поддельные деньги от настоящих.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

документ подделка документов фальсификации ОРДЛО Денис Малюська

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Станет ли Штепа снова мэром Славянска: данные экзитпола
Станет ли Штепа снова мэром Славянска: данные экзитполаДонбасс
Никакого хорватского сценария: Лавров сделал заявление по Донбассу
Никакого хорватского сценария: Лавров сделал заявление по ДонбассуПолитика
Выборы мэров в Украине: результаты экзитполов в 12 городах
Выборы мэров в Украине: результаты экзитполов в 12 городахУкраина
Донбасс на грани катастрофы, началось радиационное загрязнение – Резников
Донбасс на грани катастрофы, началось радиационное загрязнение – РезниковУкраина
Россия устроила боевикам большую проверку в
Россия устроила боевикам большую проверку в "Л/ДНР"Донбасс
Скандал из-за украинского языка в Славянске: в полиции отреагировали на инцидент
Скандал из-за украинского языка в Славянске: в полиции отреагировали на инцидентДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять