В ОРДЛО массово подделывают документы ради социальных выплат

В Минюсте заявляют о массовых фальсификациях бумаг на оккупированных территориях. Там подделывают документы ради социальных выплат. Об этом рассказал в интервью "Радио Свобода" министр Денис Малюська. Говорит, вносят в реестры ложные данные о смерти, чтобы переоформить недвижимость. И о рождении детей – ради денежной помощи. Как стало известно новостям "Сегодня", проверить все случаи Министерство просто не может. При этом удалить данные из реестра можно только по решению суда. На это тоже нужны миллионы бюджетных гривен.
Напомним, ранее сообщалось о том, что задержан житель Харькова, который предлагал украинское гражданство за пять тысяч долларов.
Также напомним, эксперты рассказали о том, как отличить поддельные деньги от настоящих.
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