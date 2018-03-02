Реабилитация воинов АТО: эксперты рассказали о главных прблемах

В Украине существует серьезная проблема с психологической реабилитацией ветеранов АТО. Отметим, по состоянию на 4 октября 2017 г. в Украине статус участника боевых действий получили 316,6 тыс. человек.

Но, сейчас психологическая реабилитация участников боевых действий практически не проводится, т.к. нет утвержденного механизма. Об этом в конце 2017 г. заявила руководитель офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая.

"В этом году программа еще не заработала на самом деле. Психологическая реабилитация предоставлялась только в течение января и февраля, когда был продлен механизм предыдущего года. На сегодня психологическая реабилитация участников АТО в Украине вообще не проводится, так как еще не утвержден порядок проведения психологической реабилитации, он только сейчас Министерством социальной политики направлен на согласование", – передают слова Зарецкой "Украинские новости".

Психологическая реабилитация ветеранов – это отдельная государственная программа, за которую отвечает Министерство социальной политики. При котором даже создан специальный орган – Служба по делам ветеранов АТО. Согласно закону, все демобилизованные обязаны проходить психологическую реабилитацию, но пока что это остается только на бумаге. А за три года войны всего 4% демобилизованных прошли психологическую реабилитацию по этой государственной программе.

"На момент прошлого года было так, человек приходит в собес, там есть две тети: физиологическая реабилитация и психологическая реабилитация. Он заходит к первой тете и получает путевку в совковый санаторий (в последний год было лучше, уже не совсем совковый), и его там кормят, поят, купают в каких-то ваннах и отправляют назад. Психологическая реабилитация – это то же самое, только по штату в этом же санатории есть психолог. Поскольку нет требований, как это должно происходить, в большинстве случаев этот психолог просто формально числится и ничего не делает, либо это студент психологического факультета, который на тебе, по сути, учится. Хорошо, если он что-то умеет, но, в основном – нет. Вот, собственно, как выглядит реабилитация", – рассказывает Виталий Дейнега, волонтер, основатель фонда "Вернись живым".

Больше о том, что не так с программой психологической реабилитацией ветеранов АТО в Украине, читайте в материале сайта "Сегодня": Психология войны: как помочь ветеранам АТО вернуться к нормальной жизни.