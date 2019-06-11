В Украину не пустили участника группы "Бахыт-компот"

Ранее он нелегально посетил Донецк

Группа "Бахыт-компот". Фото: ryumochnaya.net.

В Киеве пограничники не разрешили въезд в Украину гитаристу российской группы "Бахыт-компот".

Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.

По результатам проверки в пункте пропуска "Жуляны" пассажиров, прибывших из Минска, установлено, что гражданин РФ в 2016 году совершил въезд на ВОТУ (временно оккупированную территорию Украины), в г. Донецк, и выезд из нее без получения соответствующего разрешения и вне контрольно-пропускного пункта.

По решению начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", гражданину России 1973 года рождения, гитаристу группы "Бахыт-компот", запрещен въезд в Украину сроком на три года, сказано в сообщении. Гражданин РФ был возвращен обратным рейсом.

Всего с начала года сотрудники Государственной пограничной службы при въезде в Украину отказали в пересечении государственной границы и вернули обратно 20 деятелей культуры и искусства РФ, нарушивших украинское законодательство.

Как сообщалось, в Украину с начала года не пустили почти полторы тысячи россиян.

Также мы сообщали, что в Киеве оштрафовали и выгнали из страны группу нелегалов.

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