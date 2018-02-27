Волкер рассказал, когда Россия вернется к переговорам по Донбассу

США разочаровывает недостаток прогресса со стороны России в установлении мира и воплощении Минских договоренностей

Конфликт в Украине не заморожен и не стабилен. Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе выступления на конференции в аналитическом центре Center for the National Interest.

Ежедневно происходят бои, задействованы минометы, артиллерия, танки, снайперы, указал он.

"В среднем один украинский военнослужащий погибает каждые три дня, защищая территорию своей страны на территории своей страны", – сказал Волкер.

"Нас разочаровывает недостаток прогресса со стороны России в установлении мира и воплощении Минских договоренностей", – подчеркнул дипломат.

Курт Волкер сообщил, что он уже четыре раза встречался со своим российским партнером, Владиславом Сурковым, последний раз – в январе.

"Они внимательно выслушали наши идеи и заверили, что вернутся со своими предложениями", – отметил он.

"В течение последнего месяца мы ничего не слышали от россиян", – сказал Уолкер, отметив, что такая позиция переговорщиков в России была ожидаемой, учитывая избирательный процесс.

Россия может активизировать переговоры по Донбассу "после перевыборов Путина", считает Волкер.

Курт Волкер также подчеркнул важность решения США предоставить Украине летальную оружие.

Волкер также отметил, что международное сообщество остается объединенной по вопросу Украины, что противоречит ожиданиям Путина.

Спецпредставитель Госдепартамента США также ранее заявил, что Соединенные Штаты работают над тем, чтобы Россия не смогла осуществить дальнейших территориальных завоеваний. Сделают они это через укрепление оборонной способности Украины.

Ранее он заявил, что Россия первой должна приступить к выполнению Минских соглашений для урегулирования ситуации на Донбассе. Дипломат упомянул это во время выступления в Дипломатической академии Украины.