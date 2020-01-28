Волонтеры отправили в Донецк посылку на воздушных шарах: что внутри

В Донецкой области волонтеры решили отправить в оккупированный Донецк патриотические подарки – на воздушных шарах из Марьинки улетела "посылка" с грузом открыток, календарей и плакатов.

Как сообщает Espreso.TV, таким образом волонтеры решили напомнить жителям оккупированных территорий о том, что Украина о них не забыла.

"Мы занимаемся информационной деятельностью практически с самого начала войны. Главная цель – поддержать наших патриотов, которые живут в оккупации. Чтобы доставка была более точной, следим за прогнозом погоды и направлением ветра", – объяснил один из организаторов акции Влад Борода.

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Деньги на печать листовок передают переселенцы, военные и патриоты с оккупированных территорий. В одной коробке находится около 2500 открыток и календарей с детскими рисунками.

Напомним, ранее со стороны Светлодарской дуги в небо над Горловкой подняли украинский флаг. Знамя, к которому были прикреплены гелиевые шары, можно было наблюдать в небе на протяжении 20 минут.

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Также мы сообщали о том, как в Донецке неизвестные патриоты вывесили на недострое в центре города сине-желтый национальный флаг Украины и красно-черный флаг УПА.

Стоит добавить, что в Донецке на День добровольца вывесили желто-голубой стяг. При этом многие дончане в сети с радостью восприняли появление украинского флага в оккупированном городе.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как в Украине отмечали День добровольца.

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