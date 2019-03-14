В оккупированном Донецке подняли флаг Украины: соцсети в восторге
Неизвестные сделали неожиданный подарок жителям города
В Донецке, оккупированном боевиками так называемой "ДНР", неизвестные патриоты подняли государственный флаг Украины. Желто-голубой стяг появился в микрорайоне Мирный около восьми часов утра.
Сообщение о появлении флага было опубликовано в Twitter-аккаунте hochu _ domoy и быстро собрало немало комментариев от других пользователей.
По словам очевидцев, чтобы снять флаг, боевикам пришлось прислать к флагштоку команду саперов, а место "происшествия" было окружено немалым количеством зевак.
Также в сети появилось фото с украинским знаменем, сделанное с другого ракурса.
В комментариях пользователи выразили желание, чтобы украинские флаги развевались "везде на моем родном Донбассе".
Также комментаторы предсказали, что после освобождения Донецка жителей города "будет тошнить от всего "русского", а также пообещали "бум украинских детсадов и школ".
Напомним, что 14 марта в Украине отмечается День добровольца: именно в этот день в 2014 году были созданы первые подразделения людей, готовых защищать Родину.
Выступая в Киеве по случаю праздника, президент Украины Петр Порошенко рассказал, как добровольцы сорвали кремлевский блицкриг на Донбассе. Глава государства напомнил, как первый добровольческий батальон участвовал в зачистке Славянска в 2014 году.
Также украинцев с Днем добровольца поздравил и спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Он напомнил, как в первые дни марта 2014-го руководство Самообороны Майдана приняло решение направить добровольцев с киевских баррикад на восток Украины.
В свою очередь, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, поздравляя добровольцев, напомнил, что с начала войны в украинскую армию на контракт пришли почти 170 тысяч добровольцев.
Также смотрите в сюжете "Сегодня", как Украина отмечала День добровольца в 2018 году.
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