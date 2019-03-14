В оккупированном Донецке подняли флаг Украины: соцсети в восторге

Неизвестные сделали неожиданный подарок жителям города

Фото: Pixabay

В оккупированном Донецке подняли флаг Украины: соцсети в восторге //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/993/aa5/5c4993aa5a443.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/993/aa5/5c4993aa5a443.jpg 2019-03-14T16:24:06+02:00 Донбасс Неизвестные сделали неожиданный подарок жителям города

В Донецке, оккупированном боевиками так называемой "ДНР", неизвестные патриоты подняли государственный флаг Украины. Желто-голубой стяг появился в микрорайоне Мирный около восьми часов утра.

Сообщение о появлении флага было опубликовано в Twitter-аккаунте hochu _ domoy и быстро собрало немало комментариев от других пользователей.

По словам очевидцев, чтобы снять флаг, боевикам пришлось прислать к флагштоку команду саперов, а место "происшествия" было окружено немалым количеством зевак.

Также в сети появилось фото с украинским знаменем, сделанное с другого ракурса.

В комментариях пользователи выразили желание, чтобы украинские флаги развевались "везде на моем родном Донбассе".

Также комментаторы предсказали, что после освобождения Донецка жителей города "будет тошнить от всего "русского", а также пообещали "бум украинских детсадов и школ".

Напомним, что 14 марта в Украине отмечается День добровольца: именно в этот день в 2014 году были созданы первые подразделения людей, готовых защищать Родину.

Выступая в Киеве по случаю праздника, президент Украины Петр Порошенко рассказал, как добровольцы сорвали кремлевский блицкриг на Донбассе. Глава государства напомнил, как первый добровольческий батальон участвовал в зачистке Славянска в 2014 году.

Также украинцев с Днем добровольца поздравил и спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Он напомнил, как в первые дни марта 2014-го руководство Самообороны Майдана приняло решение направить добровольцев с киевских баррикад на восток Украины.

В свою очередь, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, поздравляя добровольцев, напомнил, что с начала войны в украинскую армию на контракт пришли почти 170 тысяч добровольцев.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как Украина отмечала День добровольца в 2018 году.

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