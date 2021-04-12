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Вопрос проведения выборов на Донбассе могут вынести на всенародный референдум – Стефанчук

12 апреля, 12:33

Виктория Барановская Виктория Барановская

Спросят, когда их стоит проводить

В понедельник, 12 апреля, первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в Украине могут вынести на всенародный референдум вопрос проведения выборов на неподконтрольном Донбассе.

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Об этом он сообщил во время согласительного совета парламента.

По словам Стефанчука, на всеукраинский референдум должны выноситься лишь определяющие для Украины вопросы. Ведь это очень важно и довольно затратно.

"…соглашаемся ли мы, что выборы на временно оккупированных территориях будут проводиться после возвращения полного контроля над границей", – сказал первый вице-спикер Рады.

Если этот вопрос все же решат вынести на референдум, то речь будет идти о том, проводить их до восстановления контроля над границей или после.

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Кроме того, он допустил, что на референдум могут вынести вопросы вступления Украины в ЕС и НАТО.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О народовластии через всеукраинский референдум", предложенный им же в прошлом году.

Напомним, что законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум был принят голосами 252 народных депутатов в январе этого года.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Донбасс референдум выборы на Донбассе Руслан Стефанчук
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