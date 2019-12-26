Воспитанники детского дома в Дружковке получили подарки от Фонда Рината Ахметова

Новогодние поздравления и подарки от Рината Ахметова в этом году получат 90 тысяч детей

/ Фото: Сегодня

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Супруги Терех из Дружковки Донецкой области первого приемного ребенка взяли 15 лет назад. Они в своем городе – одни из первопроходцев в усыновлении. Сейчас воспитывают десятерых детей, и не представляют жизни без детского говора и смеха.

"Сегодня" побывали в гостях у дружной семьи, и увидели, как отрабатывает трюки воспитанник Владимир Хрушков, который занимается фигурным катанием и даже дома не прекращает тренироваться – кружится в комнате.

"Я отрабатывал трюк один год, а еще один – несколько месяцев", – рассказывает воспитанник детского дома семейного типа Владимир Хрушков. Сейчас ему – 12, а стал на лед – в семь лет.

"Я хочу стать чемпионом мира по фигурному катанию. Меня тренер отвозил на середину, чтоб я сам добирался до бортиков, и так я научился кататься", – рассказывает Володя.

"У него все получается, он у нас такой, вертлявый парень, крутится на одной ноге", – говорит мать-воспитательница детского дома семейного типа Ольга Терех.

Накануне Нового года в детском доме семейного типа Тереховых есть традиция – подводить итоги, анализировать неудачи и достижения.

"Новый год – это праздник, подведение итогов. Мы стараемся не ругать, а объяснять, что это – хорошо, а это – плохо", – говорит отец-воспитатель детского дома семейного типа Сергей Терех.

День каждого ребенка расписан по часам: обучение, соревнования, выставки, фестивали, и часто собраться вместе очень сложно.

"У нас каждый занимается чем-то, у нас футболисты, и хоккеисты, и на легкую атлетику ходят, и музыканты есть", – говорит мать-воспитательница Ольга Терех.

Сейчас Ольга и Сергей воспитывают десятерых детей.

"Мы уже просто не представляем себя без этого. Когда их нет дома, они разойдутся, мы садимся вдвоем за стол, как две сироты", – рассказывает Ольга.

Дети любят украшать свой дом. Маша рисует к празднику.

"Дед мороз идет раздавать подарки – сказочная такая картина", – показывает свой рисунок воспитанница детского дома семейного типа Мария Середа.

А на виду – лучшие фотографии. Дети тщательно отбирают каждый снимок.

Фонд Рината Ахметова подготовил воспитанникам семьи Терех сюрпризы к праздникам. Среди подарков – фоторамка, и сладкий подарок одновременно. А еще детям подарили баскетбольный щит с кольцом, и снаряжение для занятий бадминтоном.

"Мы будем спортивными, мы будем здоровыми", – радуется подаркам воспитанница детского дома семейного типа Маша Середа.

Всего же новогодние поздравления и подарки от Рината Ахметова на этот раз получат 90 тыс. детей. А за пять лет в акции приняли участие более 700 тысяч ребят.

"Это хорошее дело, большая помощь, забота. Большое спасибо за заботу, за то, что знают нас, не забывают. Спасибо огромное!" – говорит Ольга Терех.

Как и у всех детей, накануне нового года у Володи есть желание: чтобы у каждого ребенка были мама и папа.

"Тем детям, у которых нет мамы и папы, я хочу сказать, чтоб они не сбивались со своей мечты – у них будут родители", – говорит воспитанник детского дома семейного типа Володя.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что за считанные дни до Нового года у воспитанников дома-интерната в Мариуполе возникла уникальная возможность определиться с профессией и сразу проверить себя в деле. В этом им помогли посланники Фонда Рината Ахметова.

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