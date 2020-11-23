Восток Украины засыпало снегом (фото)

Дорожники работают с самой ночи

В восточных областях Украины выпало много снега. В Луганской и Донецкой областях существенно похолодало.

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Как сообщает директор ГП "Луганский облавтодор" Александр Коротун, дороги чистятся и обрабатываются противогололедной смесью. К работе привлекли комбинированные дорожные машины (КМД), грейдеры и погрузчики.

"С ночи на дороги вышла спецтехника районных филиалов ГП "Луганский облавтодор". Всего было задействовано около 90 единиц техники и около 120 сотрудников", – отмечает Коротун.

Заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области по эксплуатационному содержанию Евгений Филин отметил, что дорожное хозяйство к изменениям в погоде было заранее подготовлено.

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"Дорожники оказались тщательно подготовлены к работе в зимний период. Именно поэтому отсутствуют существенные осложнения проезда, все решается в рабочем порядке. На дорогах, на спусках/подъемах, через каждые 50 метров установлены конусы с противогололедной смесью (песок – соль). Они сделаны для того, чтобы водители, которые оказались в затруднительном положении, могли ими самостоятельно воспользоваться", – отметил Филин.

Кроме того, снегом также засыпало и Донецкую область.

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Видео: Сегодня

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