Вражеские обстрелы и раненый боец: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

С начала суток боевики семь раз нарушили режим тишины

Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала сегодняшних суток, 6 октября, на Донбассе боевики семь раз нарушили режим тишины. Из-за вражеских обстрелов ранения получил украинский военнослужащий, сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны полковник Максим Праута.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:30 российско-оккупационные войска открывали огонь семь раз", – заявил он.

В частности, на Луганском направлении дважды со стороны Доломитного были обстреляны опорные пункты подразделений Объединенных сил неподалеку от Новолуганского. После 01:00 враг тут же здесь выпустил 8 мин 82-го калибра и применил подствольные гранатометы. После 11:00 здесь вновь разрывались 82-мм мины и раздавались пулеметные очереди. Кроме того, после 11:00 оккупанты 15 минут огнем из стрелкового оружия провоцировали защитников Попасной. Четыре обстрела боевики устроили на Донецком направлении. Также дважды ночью из стрелкового оружия, а утром из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия враг обстреливал военнослужащих Вооруженных сил Украины в районе Павлополя.

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В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Напомним, 5 октября на Донбассе боевики 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один военнослужащий получил ранения, еще один – боевую травму.

А 4 октября на Донбассе боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня.

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