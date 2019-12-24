Время осуществлять мечты: участница акции "Ринат Ахметов – Детям!" прожила лучший день в своей жизни

/ Фото: fdu.org.ua

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Девятиклассница Катя Литовка живет в Алексеево-Дружковке, небольшом поселке в Донецкой области. Девочка учится в местной школе-интернате и мечтает посвятить свою жизнь помощи животным.

"Когда мне было четыре года, мою любимую кошку Василису на моих глазах насмерть сбила машина. Я помню, как побежала к ней, стояла над растерзанным тельцем и мечтала, что она сейчас проснется и побежит. Но чуда не случилось. Вася умерла", – рассказывает Катя.

Она почти забыла о той истории. Но вспомнила, когда стала участницей проекта "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила".

"Амбассадор Фонда Рината Ахметова Игорь Пупков рассказывал нам, как важно заниматься делами, которые приносят пользу. Еще он говорил, что из всего, что с нами происходит, нужно выносить какой-то урок. В тот момент я почему-то вспомнила тот случай из детства. И решила, что нужно помогать животным", – рассказывает девочка.

Сегодня у Кати дома живут две кошки – Шанель и Анфиса. И она заботится о животных, а временами мечтает сделать первый шаг к профессии мечты и хотя бы прикоснуться к ветеринарному делу. Об этом желании узнал Фонд Рината Ахметова и во время недавней мотивационной встречи исполнил ее мечту.

"Люди, которые любят животных, не могут быть плохими. Катя, мы узнали о твоей мечте, поэтому сегодня она сбудется, – сказал амбассадор Фонда Рината Ахметова Алексей Суханов, вручая сертификат на экскурсию в ветеринарную клинику.

В тот же день девочка поехала знакомиться с делом, которому хочет посвятить свою жизнь.

В ветеринарной клинике Катя познакомилась с кошкой Пусей, хозяева которой отдали животное на передержку. Помогла ветеринару сделать ультразвуковое исследование чихуахуа по кличке Фома. Провела клинический осмотр собаки Симы. А напоследок поиграла с Флорой – собакой, которую временно отдал в гостиницу для животных ее хозяин, старый дедушка-переселенец из Донецка.

"Дедушка снимает квартиру, а хозяйка запретила ему держать собаку в доме", – рассказали историю Флоры ветеринары.

Около часа Катя ходила из кабинета в кабинет, слушала рассказы врачей об основных процедурах и помогала в самых простых из них. Для начала большего ей и не нужно.

"Сегодня лучший день в моей жизни! Сегодня я поверила в чудеса! Теперь я точно знаю, что буду ветеринаром", – сказала Екатерина по окончании экскурсии.

"Проект "Твоя суперсила" стартовал в декабре 2018 года в рамках акции "Ринат Ахметов – Детям!". Это цикл мотивационных встреч для ребят из интернатных учреждений. Они помогают раскрыть в себе способности и таланты, которые понадобятся во взрослой жизни. Сегодня мотивирующий подарок получила Катя Литовка. Она сделала первый шаг к мечте и прикоснулась к профессии ветеринара. Катя узнала все тонкости этого важного и ответственного дела и твердо решила достичь поставленной цели", – сказала менеджер проектов и программ Фонда Рината Ахметова Оксана Ищук.

В течение всего 2019 года амбассадоры Фонда Рината Ахметова провели 4 цикла встреч на тему "Твоя суперсила" для более чем 800 детей в возрасте 9–18 лет из 9 интернатов. В эти дни статистика встреч растет в рамках акции "Ринат Ахметов – Детям!". Новый цикл проходит под девизом "Твоя суперпрофессия". Ребята получают не только подарки, но и профориентационную поддержку.

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