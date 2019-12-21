"Твоя суперпрофессия": праздник для участников акции "Ринат Ахметов – Детям!"

/ Фото: fdu.org.ua

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В Алексеево-Дружковской санаторной школе № 13 почти триста мальчиков и девочек. Здесь учатся дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Так же, как и другие подростки в свои 14-15 лет, они встают перед выбором: кем быть после школы? Ответы помогает находить проект "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила".

"Вся наша школа очень рада тому, что участвует в проекте. Эти встречи научили нас верить в себя, понимать, что каждый может добиться многого, если прилагать к этому усилия. Лекторами проекта всегда выступают известные люди, которые добились успеха. Они рассказывают нам, как важно мечтать и развиваться, – сказала ученица интерната № 13 Анна-Мария Колесник перед очередной мотивационной встречей, которая состоялась на днях в рамках предновогодней акции "Ринат Ахметов – Детям!".

Открывая мероприятие, амбассадор Фонда Рината Ахметова, ведущий телепроекта "Говорит Украина" Алексей Суханов напутствует подростков:

"Чтобы стать счастливым, нужно не только мечтать и верить в себя, важно заниматься тем, что тебе действительно интересно. Чтобы ходить на работу не как на каторгу, а лететь туда на крыльях. С осознанием того, что ты идешь заниматься делом, которое доставляет тебе удовольствие. И сегодня вы сможете попробовать себя в пяти профессиях, каждая из которых может стать для вас именно той работой мечты".

Декабрьские встречи проекта "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила" проходят в новом формате. Теперь это не лекции, а ярмарка профессий. Веселая игра с погружением в невиртуальную реальность. В просторном зале пять "тренировочных станций". Все участники поделены на команды, каждая из которых поочередно побывает на всех постах. Чтобы каждый за короткое время смог попробовать себя сразу в пяти профессиях: баристы, парикмахера-стилиста, медика, фотографа и видеоблогера. Каждая станция оборудована всем необходимым. Каждой руководит профи своего дела.

"Такие мероприятия нельзя расценивать просто как увлекательную игру. Да, это интересно. Да, это во многом воспринимается детьми как игра, но любая хорошая игра обучает. В данном случае мальчики и девочки получают первичные навыки по ряду популярных профессий и вместе с тем узнают у людей, занятых этой деятельностью, как они могут прийти в ремесло. На Западе помогают определиться с профессией с начальной школы. В нашей стране такого нет. Но очень приятно видеть, что такие проекты появляются", – сказал практический психолог интерната Алексеево-Дружковской санаторной школы-интерната № 13 Дмитрий Кисель.

Михаил работает баристой больше пяти лет. Он показывает детям, как правильно молоть кофе, как формируется таблетка, из которой будет выварен эспрессо. И как этот вид кофе превратить в капучино или американо.

"Моя работа – не просто варить людям кофе. Быть баристой – это гораздо больше. Это дарить людям хорошие эмоции. Если у вас есть такая суперсила – поднимать настроение – значит, профессия баристы вам подходит", – объясняет Михаил, и предлагает каждому сварить первый в своей жизни кофе.

Амбассадор Алексей Суханов ходит от станции к станции, наблюдает за происходящим, а потом не удерживается, хватает расческу, лак для волос и просит 15-летнюю Катю Литовку доверить ему свою прическу. Девушка соглашается. А пять минут спустя сам Алексей признает, что погорячился. Катя смотрит в зеркало и соглашается:

"Жаль, что Хэллоуин уже прошел". К счастью, среди одноклассниц девушки оказываются более умелыми парикмахерами. Прическа спасена. А телеведущий вслух произносит важное: "Каждый должен заниматься своим делом. Не ошибитесь!".

/ Фото: fdu.org.ua

Дети слушают. И спешат себя попробовать в каждой предложенной роли. В конце мероприятия традиционное голосование за профессию дня показывает: большинство воспитанников школы-интерната № 13 мечтают стать баристами, видеоблогерами и фотографами.

Встречу закрывает Алексей Суханов:

"Ко мне только что подошла одна девочка и спросила: "Истории, которые вы показываете в "Говорит Украина", неужели правдивы?" Я честно ответил: к сожалению, да. Эти ужасные социальные драмы, которые мы разбираем на программах, наша реальность. Но сегодня я увидел светлые лица тех, кто будет строить будущее, и я спокоен. Вы – дети, которые знают, чего хотят. Нет сомнений, что вы сделаете прекрасной и свою жизнь, и процветающей Украину будущего".

В течение всего 2019 года амбассадоры Фонда Рината Ахметова провели 4 цикла встреч на тему "Твоя суперсила" для более чем 800 детей в возрасте 9-18 лет из 9 интернатов. В эти дни встречи проходят в рамках акции "Ринат Ахметов – Детям!". Ребята получают не только подарки, но и самое главное – поддержку и осознание того, что они нужны в этом мире.

Акция "Ринат Ахметов – Детям!" – крупнейшая в Украине традиция добра и личного участия. Она существует с 2001 года. Только за последние пять лет ее участниками стали 700 000 детей, а в этом году – 90 000.

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