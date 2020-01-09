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"Все детки даются свыше": участница акции "Ринат Ахметов – Детям!" о празднике и его героях

9 января, 11:50

Наталья Сидоренко - счастливая мать шестерых детей

/ Фото: fdu.org.ua

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Наталья Сидоренко – многодетная мама. На предновогодний праздник в Мариуполе, организованный Фондом Рината Ахметова, она пришла с шестью своими детьми. Ребята с удовольствием принимали участие в конкурсах, веселились, а их родители знакомились друг с другом и рассказывали свои истории.

"Сейчас моя семья имеет статус детского дома семейного типа. А начиналось все с моей давней мечты иметь хотя бы троих детей. Когда моей старшей дочери было уже 12 и я поняла, что больше рожать не буду, то решила взять ребенка из детского дома. Это был Богданчик. Потом пришли Павлик, Мария, Илья, Алина… Я считаю, что все они – мои родные дети. Все детки даются свыше, я в этом уверена", – говорит Наталья Николаевна.

На мероприятия под эгидой акции "Ринат Ахметов – Детям!" семья Сидоренко приходит постоянно.

"Для нас это стало одной из новогодних традиций. Уже несколько лет к ряду они неизменны: украсить елку, накрыть стол, сходить на праздник от Рината Ахметова", – улыбается женщина.

"Ринат Ахметов – Детям!" – самая масштабная новогодняя акция в стране, многолетняя и непрерывающаяся традиция добра и личного участия Рината Ахметова в судьбах сотен тысяч ребят. Только с 2014 года участниками акции стали 700 000 мальчиков и девочек.

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усыновление фонд Рината Ахметова Ринат Ахметов - детям

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