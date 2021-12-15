Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 🐸 Руслану обвинили в коррупции 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Донбасса

"Все на лед!": стартовал масштабный проект для оздоровления детей Донбасса (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
15 декабря, 20:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Более 80 000 школьников и студентов смогут посетить ледовые арены
Проект стартовал 14 декабря / Коллаж "Сегодня"
Проект стартовал 14 декабря / Коллаж "Сегодня"

14 декабря в Донецкой области стартовал масштабный региональный проект"Все на лед!". Его цель – привить любовь к здоровому образу жизни.

Все для популяризации спорта

Благодаря проекту более 80 000 школьников и студентов Донецкой области посетят ледовые арены Дружковки, Краматорска и Мариуполя.

Реклама

Дети имеют возможность попробовать свои силы на льду. Возможно, именно из-за проекта они смогут развиваться в этом направлении, утверждают организаторы.

"Мы начинаем самую масштабную благотворительную акцию по катанию на льду. Речь идет не о хоккее и фигурном катании как таковых, а о том, чтобы вся молодежь региона, в прямом смысле слова, встала на коньки. Акция началась. Все дети обязательно пройдут уроки на катках. Я желаю всем крепкого здоровья, не жалеть сил и – все на лед!", – говорит Президент благотворительного Фонда Борис Колесников.

Реклама

Детей поддерживали хоккеисты
Детей поддерживали хоккеисты

Дети попробовали свои силы на льду
Дети попробовали свои силы на льду

Дети посетят ледовые арены трех городов
Дети посетят ледовые арены трех городов

Реклама

Стартовал масштабный региональный проект
Стартовал масштабный региональный проект "Все на лед!"

Проект поддержали хоккеисты
Проект поддержали хоккеисты

Дети посетили ледовые арены благодаря проекту
Дети посетили ледовые арены благодаря проекту "Все на лед!"

У детей есть возможность попробовать свои силы на льду
У детей есть возможность попробовать свои силы на льду

Участники проекта получили подарки
Участники проекта получили подарки

Все дети прошли уроки на катках
Все дети прошли уроки на катках

Фонд Рината Ахметова организовал тренинг для новых родителей детей из интерната

В рамках программы "Сиротству — нет!" Фонд Рината Ахметова поддерживает семьи опекунов, приемные семьи и детские дома семейного типа. За 10 лет работы Всеукраинского портала национального усыновления почти 10 тысяч детей обрели семейный уют.

Фонд Рината Ахметова часто организует выездные семинары, на которых родители, взявшие ребенка из интерната, могут узнать много интересной и полезной информации. В частности, родителей-усыновителей учат психологии детей, которые прошли непростой путь, пока попали в семью.

Читайте также

  • Тысячи детей получили подарки от Фонда Рината Ахметова к Новому году. Доброй традиции новогодних поздравлений уже более 20 лет. Только за последние 14 – почти миллион детей получили подарки.
  • Фонд Рината Ахметова передал украинским медикам 200"скорых". Всего за год работы эти автомобили могут спасти около полумиллиона жизней. В некоторых регионах они очень необходимы, поскольку добраться до людей иногда очень сложно и долго.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Наши авторы
Юлия Ляхова Пора готовиться к переменам? Что будет с курсом доллара в январе Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
Богдан Приходько Референдум Зеленского по Донбассу: о чем спросят украинцев и что будет дальше Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Анна Ткаченко Гогилашвили "поймал звезду". Чем закончится выходка ставленника Зеленского для Банковой и Украины Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Смотреть всех авторов
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Татьяна Очеретяная

Татьяна Очеретяная

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
Спортивный таблоид
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
ТОП публикаций
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Анна Пономаренко

Анна Пономаренко

Team Lead Звезды Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиумпредложений
ТОП публикаций
Лилиана Григорак

Лилиана Григорак

Редактор Life Сегодня

 Смотреть все статьи
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Праздничный календарь декабря
Оригинальные идеи подарков
Загляни под елку!
Титульный бой в Броварах
Денис Беринчик
Денис Беринчик
18 дек.
21:00
Иса Чаниев
Иса Чаниев

П1

1.06

Х

23.0

П2

8.00
Ставки на бокс
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Комаровский в теме
Как научить ребенка чистить зубы?
Спроси у доктора
Опрос
Опрос
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Опрос "Рейтинг", 6-8 декабря
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Подробнее
Короновирус за месяц

350 116

заболело за месяц в Украине

-42%

Вакцинация
По состоянию на 14 декабря 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
12 640 221
Люди, которые получили минимум одну дозу
14 221 536
Всего введенных доз 26 861 757
Детальнее
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,20
19,23
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,60
29,95
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.53

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Чек-лист декабря
Успеть все до Нового года
Составляем список
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
⭐ Звездные архивы ⭐
Узнаете Хайди Клум?
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в декабре
Лунный календарь
Узнать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять