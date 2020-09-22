Українська
$ 28,2
33,2
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

"Вы — моя семья": Нелю Штепу допустили к выборам мэра Славянска

22 сентября, 19:52

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Одиозная экс-мэр снова сможет участвовать в выборах, несмотря на незакрытое дело

Скандально известную бывшую городскую главу Славянска Нелю Штепу, которая в прошлом месяце объявила о намерении вновь баллотироваться в мэры, зарегистрировали на выборах.

Реклама

Об этом она сообщила лично на своей странице в Facebook.

По словам Штепы, 21 сентября Славянская избирательная территориальная комиссия зарегистрировала ее кандидатом на пост мэра Славянска от "Партии мира и развития", от которой также были зарегистрированы и 38 кандидатов в депутаты.

"Я никогда никому вас не отдам. Вы — моя семья. Я не позволю никому сегодня здесь бесчинствовать. Я сделаю все, чтобы наш город стал комфортным для жизни. Я сделаю все, чтобы в городе был мир и развитие", — сказала Штепа и попросила поддержать ее на предстоящих местных выборах.

В тренде
Россия обнаружила в "Л/ДНР" большое количество "мертвых душ"
Реклама

Напомним, что после освобождения Славянска от террористов в 2014 году Штепу арестовали по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, поскольку она призывала российского президента Владимира Путина ввести войска на территорию Донбасса. Однако в прошлом году она выиграла иск против Украины в Европейском суде по правам человека.

Стоит отметить, что судебное дело против нее до сих пор не закрыто.

В январе Штепа удивила киевлян своим появлением в одном из супермаркетов столицы. Вопросы очевидцев заставили ее поспешно скрыться из виду.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс славянск выборы мэра Неля Штепа местные выборы выборы 2020

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Натерпелся: боевик из
Натерпелся: боевик из "ЛНР" объяснил, почему вернулся в Харьков спустя 8 месяцев "службы"Донбасс
Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об
Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об "отдельном" Донбассе – СМИПолитика
Коронавирус в ВСУ: сколько военных заразились за сутки
Коронавирус в ВСУ: сколько военных заразились за суткиДонбасс
В ЕС выступили с заявлением по Донбассу и обратились к России
В ЕС выступили с заявлением по Донбассу и обратились к РоссииПолитика
Сутки на Донбассе: боевики снова нарушили режим тишины
Сутки на Донбассе: боевики снова нарушили режим тишиныДонбасс
Россия обнаружила в
Россия обнаружила в "Л/ДНР" большое количество "мертвых душ"Донбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять