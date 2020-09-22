"Вы — моя семья": Нелю Штепу допустили к выборам мэра Славянска

Одиозная экс-мэр снова сможет участвовать в выборах, несмотря на незакрытое дело

Скандально известную бывшую городскую главу Славянска Нелю Штепу, которая в прошлом месяце объявила о намерении вновь баллотироваться в мэры, зарегистрировали на выборах.

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Об этом она сообщила лично на своей странице в Facebook.

По словам Штепы, 21 сентября Славянская избирательная территориальная комиссия зарегистрировала ее кандидатом на пост мэра Славянска от "Партии мира и развития", от которой также были зарегистрированы и 38 кандидатов в депутаты.

"Я никогда никому вас не отдам. Вы — моя семья. Я не позволю никому сегодня здесь бесчинствовать. Я сделаю все, чтобы наш город стал комфортным для жизни. Я сделаю все, чтобы в городе был мир и развитие", — сказала Штепа и попросила поддержать ее на предстоящих местных выборах.

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Напомним, что после освобождения Славянска от террористов в 2014 году Штепу арестовали по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, поскольку она призывала российского президента Владимира Путина ввести войска на территорию Донбасса. Однако в прошлом году она выиграла иск против Украины в Европейском суде по правам человека.

Стоит отметить, что судебное дело против нее до сих пор не закрыто.

В январе Штепа удивила киевлян своим появлением в одном из супермаркетов столицы. Вопросы очевидцев заставили ее поспешно скрыться из виду.

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