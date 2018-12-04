За что боевики воюют на Донбассе: Чичерина дала феерический ответ (видео)

Сегодня, 05:26

Любительница "русского мира" узрела на фронте "латышских биатлонисток" и "афроамериканцев, стреляющих старух в огородах"

Юлия Чичерина. Фото: facebook.com/julia.chicherina.5
Юлия Чичерина. Фото: facebook.com/julia.chicherina.5

Российская певица Юлия Чичерина, известная своей поддержкой боевиков на Донбассе, разразилась неслыханным доселе объяснением, за что россияне и местные боевики воюют на востоке Украины. Отрезок из интервью с ней опубликован в YouTube.

По ее мнению, оккупанты разнесли половину Донбасса и убили тысячи людей ради "русского мира". Но дальше певица удивила еще больше.

"За что они там воюют? За "русский мир" конечно, за что же еще. Это противостояние России и "пиндосов" (так в РФ называют американцев либо любые вражеские иностранные силы. – Ред.). Там понаехали и "укропы", и норвежцы, и французы, и биатлонистки латышские. Все там сидят… негры, которые приезжают на сафари, которые просто стреляют старух в огородах. … Сидят пьют кофе и стреляют электриков на столбах. Ломают линию электропередач и потом снайпера и ждут… Электрики в бронежилетах чинят провода и гибнут", – рассказала Чичерина.

Отметим, что российская певица известна своей любовью к боевикам т.н. "ЛНР" и "ДНР", за что в 2015 году даже была объявлена СБУ в розыск. В то же время начальник Главного следственного управления отметил, что произвести задержание на временно неподконтрольной территории невозможно.

Чичерина также успела выслужиться перед боевиками и получить медаль. Ее наградили за "активную жизненную позицию, сопереживание судьбе "ЛНР", высокий моральный дух и патриотизм, неоценимый вклад в становление молодого государства".

В 2017 году певица получила "паспорт ЛНР". Она выступила с инициативой получить "документ" боевиков, который нигде не признается.
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