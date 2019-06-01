За пять лет на Донбассе оккупанты убили 240 украинских детей
Во время боевых действий пропали без вести 56 детей
За пять лет боевых действий на Донбассе российскими оккупантами было убито более 240 украинских детей, еще 56 пропали без вести.
Об этом в День защиты детей сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.
"За 5 лет войны на Донбассе российские оккупанты убили более 240 украинских детей. Еще 56 – бесследно исчезли", – говорится в заявлении.
Кроме того, огнем из запрещенных артиллерии и танков оккупантами было разрушено более 700 школ. Около 15 000 несовершеннолетних постоянно находятся в опасности и страхе обстрелов со стороны агрессора.
Ранее сообщалось, что бойцам ВСУ на передовой увеличили выплаты – более 20 тысяч гривен .
Напомним, с 1 января 2019 года украинским военным существенно подняли зарплату.
Кроме того, военные пенсионеры (около 500 тыс. человек) получили повышение пенсий в среднем на 750 грн (+25%). Средняя пенсия военных выросла до 3750 гривен.
Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что в 2019 году значительно увеличится уровень денежного содержания военнослужащих. Также в 2019 году планируется завершить реформу жилищного обеспечения в армии.
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