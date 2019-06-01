За пять лет на Донбассе оккупанты убили 240 украинских детей

Во время боевых действий пропали без вести 56 детей

В Минобороны напомнили о преступлениях оккупантов против детей на Донбассе. Фото: Facebook

За пять лет боевых действий на Донбассе российскими оккупантами было убито более 240 украинских детей, еще 56 пропали без вести.

Об этом в День защиты детей сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.

"За 5 лет войны на Донбассе российские оккупанты убили более 240 украинских детей. Еще 56 – бесследно исчезли", – говорится в заявлении.

Кроме того, огнем из запрещенных артиллерии и танков оккупантами было разрушено более 700 школ. Около 15 000 несовершеннолетних постоянно находятся в опасности и страхе обстрелов со стороны агрессора.

Ранее сообщалось, что бойцам ВСУ на передовой увеличили выплаты – более 20 тысяч гривен .

Напомним, с 1 января 2019 года украинским военным существенно подняли зарплату.

Кроме того, военные пенсионеры (около 500 тыс. человек) получили повышение пенсий в среднем на 750 грн (+25%). Средняя пенсия военных выросла до 3750 гривен.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что в 2019 году значительно увеличится уровень денежного содержания военнослужащих. Также в 2019 году планируется завершить реформу жилищного обеспечения в армии.

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