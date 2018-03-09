Задержание Рубана: глава СБУ раскрыл подробности об огромном арсенале

Грицак перечислил оружие и боеприпасы, найденные в машине Рубана

Украинским спецслужбам удалось предотвратить масштабные террористические атаки, которые могли привести к множеству человеческих жертв.

Как сообщает корреспондент сайта "Сегодня", об этом на брифинге сообщил председатель СБУ Василий Грицак, комментируя задержание Владимира Рубана с крупным арсеналом оружия и боеприпасов.

"Задержан Рубан Владимир Владимирович, который организовал незаконные перевозки с временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области на автомобиле Mercedes Sprinter большой партии огнестрельного оружия, боевых припасов и других средств поражения", – подчеркнул руководитель спецслужбы.

Также он перечислил, какие именно боеприпасы были изъяты при задержании:

- пять автоматов Калашникова АК-74;

- три автомата Калашникова АКС-74У;

- один автомат Калашникова АК-47;

- два ручных пулемета Калашникова;

- два пистолета Макарова калибра 9 мм без маркировки с магазинами производства РФ;

- четыре прибора для бесшумной стрельбы (глушителя) производства РФ.

- 46 единиц 120-мм мин со скрученными взрывателями М-12, выбивными патронами и дополнительными пороховыми зарядами, шесть противотанковых мин осколочного действия МОН-50 производства РФ;

- 6 выстрелов к противотанковому гранатомету РП-7;

- 20 гранат Ф-1, 20 запалов к ним;

- 20 гранат РГД-5 и 20 запалов к ним;

- 28 гранат для подствольного гранатомета ВОГ-25;

- предмет, похожий на самодельную минометную мину диаметром 57 мм массой 2,6 кг с вышибными патронами производства РФ;

- миномет с внутренним диаметром ствола 62 мм;

- 320 патронов калибром 12,7 мм;

- 1280 патронов калибра 9 мм;

- 700 патронов калибра 7,62 мм;

- 4320 патронов калибра 5,45 мм;

- 17 магазинов, оснащенных 570 патронами калибром 5,45;

- два магазина, оснащенных 60 патронами калибром 7,62.

В коробках, где были сложены гранаты, был обнаружен упаковочный лист, датированный 11.06.2016 воинской части 08819. по нашим данным, это военная часть "первого армейского корпуса ДНР".

Кроме того, Грицак сообщил, что в ноябре 2017 года Рубан организовал незаконную перевозку большой партии средств поражения с территории так называемой "ДНР".

"В рамках проведенных негласных следственно-розыскных мер нами задокументирован ввоз в Украину крупнокалиберного пулемета НСВС калибром 12,7 мм "Утес" производства РФ, крупнокалиберные винтовки..." – резюмировал председатель СБУ.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко приказал Грицаку взять пол личный контроль расследование дела, в ходе которого задержали Рубана.