Жители "Л/ДНР" раскрыли провокацию оккупантов: Россия принимает меры

Россияне снова взялись за старое и начали спам в СМС-сообщениях

/ Фото: AFP

Российское командование приказало снова начать рассылку провокационных СМС-сообщений жителям оккупированных территорий и военнослужащим украинской армии с целью психологического воздействия на них. Причиной стало недоверие людей к оккупантам после подрыва моста в Луганске. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Так, оккупанты в т.н. "Л/ДНР" повышает уровень технического обеспечения проведения пропагандистских и информационно-психологических мероприятий. Для усиления их эффективности оккупанты активизировали применение завезенного из России оборудования для рассылки спам СМС-сообщений абонентам мобильной связи с целью психологического воздействия на личный состав ВС Украины и населения.

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"Указанное связано со снижением уровня доверия к сообщениям российских и местных СМИ среди жителей временно оккупированных территорий. Так, попытки российских пропагандистов обвинить Объединенные силы в подрыве автомобильного моста (19 сентября) в Луганске были восприняты местной общественностью, как попытка предотвратить проявления недовольства деятельностью оккупационных администраций и отвлечения внимания от роста проблем социального обеспечения", – сообщает разведка.

Как сообщали новости "Сегодня", в оккупированном Луганске в ночь на 19 сентября произошел сильный взрыв в районе улицы Лутугинской. В результате могли получить повреждения опоры автомобильного моста. Место происшествия было оцеплено работниками т.н. "правоохранительных органов". Позже местная жительница рассказала о странности "теракта" и почему нельзя было уехать из города.

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