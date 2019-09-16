Зеленский обратился к миссии ОБСЕ относительно ситуации на Донбассе

Президент Украины также пожелал, чтобы миссия ОБСЕ "берегла себя, потому что они нам нужны"

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Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы СММ ОБСЕ честно и полно фиксировала все факты нарушений режима прекращения огня и прав человека в зоне конфликта на Донбассе.

"Я хочу поблагодарить миссию ОБСЕ. Мы ожидаем от нее одного, что верификация будет честной и мощной. Мы хотим, чтобы миссия ОБСЕ фиксировала каждый шаг, каждое нарушение, каждый выстрел, каждую жизнь наших украинских граждан", – сказал он на брифинге после встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, отвечая на вопрос журналистов.

Зеленский отметил, что граждане Украины, стран Европы, Российской Федерации должны видеть, что на самом деле происходит.

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"Чтобы все знали правду. Я понимаю, что каждый человек не может быть на фронте, как это делаем мы. Поэтому я бы хотел, чтобы все нарушения фиксировались ОБСЕ и все СМИ всех стран мира это освещали", – подчеркнул он.

Президент Украины также пожелал, чтобы миссия ОБСЕ "берегла себя, потому что они нам нужны".

Напомним, глава государства Владимир Зеленский встретился с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, которую попросил содействовать Украине на международных площадках, в частности в ОБСЕ, в вопросе противодействия российской агрессии.

Как сообщали новости "Сегодня", Словакия начала председательствовать в ОБСЕ с 1 января текущего года, а ее председателем стал министр иностранных дел этой страны Мирослав Лайчак. Он отмечал, что война в Украине является одной из важнейших проблем общей европейской безопасности и пообещал помочь в урегулировании конфликта.

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