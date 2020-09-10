Женщина съела протокол, не согласившись со штрафом полицейских

Сделала то, о чем шутили и рассказывали в анекдотах – жительница Мариуполя съела постановление о штрафе на глазах у патрульных чтобы не платить. Полицейские остановили женщину за непристегнутый ремень безопасности. Но водитель отрицала обвинения. Сначала она спорила с правоохранителями, потом отказывалась подписывать документ. И наконец решила проглотить бумажную выписку. Правда, это нарушительницу не спасло. Патрульные пожелали ей приятного аппетита и пообещали прислать копию постановления по почте.

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А тем временем стало известно, что за лихачество на дороге могут арестовать авто. Об этом заговорили в связи с тем, что на украинских дорогах уже больше 100 дней работает система видеофиксации нарушений. Украинские водители уплачивают 77% выписанных штрафов за превышение скорости, а вот тем, кто не платит добровольно, пригрозили конфискацией.

Напомним, данные о камерах в Киеве и на основных участках дорог страны уже не секрет. Более того, существуют специальные мобильные приложения, которые "знают", где и на каких дорогах находятся камеры автофиксации, и предупреждают водителя о приближении к таким участкам.

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