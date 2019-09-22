Фейки для росСМИ: боевики придумали новый способ провокаций ВСУ

/ Фото: Минобороны РФ

На Донбассе боевики не прекращают обстрелы. Враг снова взялся за старое – провоцируют украинских военных на открытие огня, чтобы российские пропагандисты сняли об этом фейковые сюжеты. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, командование российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжает провоцировать боевые столкновения с передовыми подразделениями Объединенных сил, в том числе за счет интенсивного применения диверсионно-разведывательных групп в т.н. "серой зоне".

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При этом диверсанты работают также в интересах съемок фейковых материалов российскими телевизионщиками.

"Они поджигают сухую траву и под прикрытием "естественных дымовых завес" оборудуют удобные позиции для обстрелов украинских войск с целью провоцирования огня. Сфабрикованы таким образом репортажи планируются к использованию российскими СМИ для дезинформации общества и дискредитации действий Объединенных сил", – сообщает разведка.

Как сообщали новости "Сегодня", Россия ускоряет "паспортизацию" Донбасса. Перед важными переговорами в "нормандском формате" Москва готовит себе "план Б". С 1 октября в подразделениях российско-оккупационных войск будут служить только военнослужащие с российскими паспортами.

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