13-летняя девочка во время селфи сорвалась с обрыва в Харьковской области

Девочку-подростка, которая пролежала два часа в овраге, спасли военные

В Чугуеве 13-летняя девочка хотела сделать яркое селфи на краю обрыва, но оступилась и упала с высоты. К счастью, подростка спас военный патруль Военной службы правопорядка Харьковского зонального отдела ВСП.

Как сообщили в Региональном медиа центре Минобороны, начальник патруля услышал крики о помощи от толпы подростков, которые находились рядом с местом происшествия.

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Как оказалось, девочка находилась на дне оврага уже около часа. Военнослужащие сразу оцепили место падения и отвели остальных детей на безопасное расстояние. Затем самостоятельно спустились на дно пропасти и вынесли любительницу селфи на руках, потому что девушка не могла передвигаться самостоятельно.

Первую медицинскую помощь девочке оказала медсестра отделения ВСП, позже пострадавшую доставили в больницу. Военнослужащим-спасателям объявили благодарность.

Ранее в городе Стрый Львовской области, делая селфи, несовершеннолетний парень упал с крыши магазина. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как предварительно установили правоохранители, 24 мая около 21.20 трое парней в возрасте 16-17 лет, местные жители, взобрались по пожарной лестнице на крышу трехэтажного здания, намереваясь сделать сэлфи. Четвертый товарищ ждал их внизу.

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