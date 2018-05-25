Во Львовской области, делая селфи, разбился подросток

В городе Стрый Львовской области, во время проведения селфи, несовершеннолетний парень упал с крыши магазина "Фуршет".

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как предварительно установили правоохранители, 24 мая около 21.20 трое парней в возрасте 16 – 17 лет, местные жители, взобрались по пожарной лестнице на крышу трехэтажного здания, намереваясь сделать сэлфи. Четвертый товарищ ждал их внизу", – сообщают в полиции.

Один из тех, кто был на крыше, 16-летний учащийся одного из учебных заведений упал и получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался в реанимационном отделении.

По данному факту открыто уголовное производство (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, не так давно во Львове молодая пара пыталась сделать ночное селфи на вагоне поезда. В результате девушка в возрасте 18 лет получила сильный удар током и была госпитализирована с ожогами в больницу.

Также во Львове 19-летний парень погиб, делая селфи. Юноша упал с железнодорожного пешеходного моста на высоковольтную линию электропередачи.

А в Тернополе подросток залез на поезд ради селфи и получил мощный удар током.