Ад в больницах Харькова: бывшая медсестра дала интервью (видео)

Палаты залиты испражнениями, средств защиты от коронавируса для врачей и медсестер - нет

В Харькове на фоне увеличения количества больных коронавирусом начался кризис в медицине. Массовые увольнения медиков, нехватка лекарств и коек. Почему персонал отказывается работать, и каковы истинные условия работы в опорных больницах? Новости "Сегодня" пообщались с медсестрой, которая только что забрала трудовую из клиники.

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Она не хочет показывать лицо и просит изменить ее голос – только при жестком соблюдении условий анонимности бывшая медсестра согласилась рассказать об ужасах, которые происходят в Харьковской больнице №25.

"Средства защиты – халатик-паутинка и маска. Я пришла на смену, мне ничего не дали. Я взяла респиратор, который мне еще полгода назад выдавала старшая сестра. Бахилы я принесла из дома", – говорит бывшая работница больница.

Свои слова медсестра подкрепляет видео и фото. Рассказывает, что за более, чем 8 лет работы, сложностей хватало: в корпусе нет горячей воды, очень давно не делали ремонт. Но в момент, когда больница начала принимать больных коронавирусом, проблемы обострились. Из-за низкой зарплаты и плохих условий труда уволилась чуть ли не половина больницы.

"Врачей несколько только уволилось. А про медсестер ложь говорят, медсестер около 100 человек уволилось. Я захожу в палату, а там сантиметр мочи на полу. Санитарки нет. Ее просто не хватает на все. Это не вина персонала, это вина руководства. Валяются памперсы во всех испражнениями, просто кучей", – рассказывает бывшая работница больницы №25.

Буквально неделю назад в городском департаменте здравоохранения заверяли, что из больницы ушли только 25 медсестер. Но наша собеседница говорит, что на самом деле пациентам уже никому помогать. И это при том, что накануне Харьков установил очередной антирекорд – 546 новых больных COVID-19 в сутки. Для приема инфицированных город разворачивает новые кровати. С сегодняшнего дня принимать начинает больница №18.

"Есть определенный запас медикаментов, но его явно недостаточно для того, чтоб работать в таком режиме месяц-два-три. Мы вынуждены будем определенную часть препаратов писать на список пациентам", – говорит Борис Менкус, главный врач Харьковской городской больницы №18.

Средств защиты персонала хватит на 18 дней, откровенно делится Борис Менкус. Он надеется, что принимать больных начнут и другие больницы города. Дескать, с нынешними темпами прироста, уже открытые – не справятся.

"Мы ставили вопрос и наш департамент ставит вопрос. В эту работу включались и ведомственные лечебные учреждения", – говорит главный врач городской больницы №18.

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Коронавирусом заболели депутаты и председатель областного совета. Поэтому отложили сессию, на которой должны были выделить деньги на ремонт и оснащение реанимации в областной инфекционке. А мэр Геннадий Кернес из-за COVID-19 до сих пор под наблюдением специалистов немецкой клиники Шарите.

Напомним, ранее сообщалось о том, что медиков вернули в больницу №25, мол, повлияли надбавки за работу с COVID-19. Но, видимо, что-то пошло не так.

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