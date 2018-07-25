Адвокат Зайцевой потребовал освободить ее из СИЗО по состоянию здоровья

Вчера, 10:36

Защитник подозреваемой назвала пребывание в СИЗО угрозой для жизни Зайцевой

Фото: Л. Грубник, &quot;Сегодня&quot;
Фото: Л. Грубник, "Сегодня"

Защитники участницы крупной аварии в центре Харькова, где погибли шесть человек, просили суд освободить ее из-за состояния здоровья. Об этом сообщает NewsRoom.

Адвокат подозреваемой, Юлия Козырь, заявила, что пребывание за решеткой угрожает жизни Зайцевой и она якобы страдает от сильных головных болей.

"Желание садиться за руль отпало у Зайцевой навсегда. Она вынесла огромный урок. Ее пребывание в СИЗО может привести к фатальным последствиям", – рассказала юрист.

Тем не менее судья Виктор Попрас решил продлить содержание в СИЗО для обоих обвиняемых еще на 60 дней без права внесения залога. Это решение не подлежит обжалованию.

Напомним, 18 октября на перекрестке Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходовВ результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева.

Другим фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

По мнению следствия, оба водителя ехали на запрещающий сигнал светофора. Как видно на записи, Зайцева ехала со стороны мэрии на большой скорости, когда ей в бок врезался "немец".
Харьков, СИЗО, зайцева, дронов, ДТП в Харькове

Вы сейчас просматриваете новость "Адвокат Зайцевой потребовал освободить ее из СИЗО по состоянию здоровья". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Фото: NewsRoom

Дело о смертельном ДТП в Харькове: исчез один из основных свидетелей

20 Июля, 14:37

В результате жуткой аварии на Сумской погибли шесть человек

Харьков

Фото: News Room

Кровавое ДТП на Сумской в Харькове: эксперт сделал громкое заявление

18 Июля, 21:42

В результате ДТП погибли 6 человек
Загрузка...
Загрузка...