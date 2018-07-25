Адвокат Зайцевой потребовал освободить ее из СИЗО по состоянию здоровья

Защитники участницы крупной аварии в центре Харькова, где погибли шесть человек, просили суд освободить ее из-за состояния здоровья. Об этом сообщает NewsRoom.

Адвокат подозреваемой, Юлия Козырь, заявила, что пребывание за решеткой угрожает жизни Зайцевой и она якобы страдает от сильных головных болей.

"Желание садиться за руль отпало у Зайцевой навсегда. Она вынесла огромный урок. Ее пребывание в СИЗО может привести к фатальным последствиям", – рассказала юрист.

Тем не менее судья Виктор Попрас решил продлить содержание в СИЗО для обоих обвиняемых еще на 60 дней без права внесения залога. Это решение не подлежит обжалованию.

Напомним, 18 октября на перекрестке Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева.

Другим фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

По мнению следствия, оба водителя ехали на запрещающий сигнал светофора. Как видно на записи, Зайцева ехала со стороны мэрии на большой скорости, когда ей в бок врезался "немец".