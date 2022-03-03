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Авиаудар оккупантов по Изюму – погибло 8 человек (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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3 марта, 07:27
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РФ продолжает бомбить Харьков – удары начались рано утром и не прекращались целый день
Враг ведет бомбардировку под Харьковом
Враг ведет бомбардировку под Харьковом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Изюме (Харьковская область) в результате вражеского обстрела погибли люди.

Об этом сообщает политик Алексей Гончаренко в Telegram.

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"Последствия ночного авиаудара оккупантов по Изюму Харьковской области. Там этой ночью погибли 8 человек", – говорится в сообщении.

Оккупанты уничтожают Харьков

2 марта Россия продолжила бомбить Харьков – удары начались рано утром и не прекращались целый день. Только за день были обстреляны:

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Список объектов не полный. На бомбардировку Харькова враг бросает "Грады", "Смерчи", "Калибры" и запрещенные бомбы.

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