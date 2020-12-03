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Без Кернеса? В Харькове назначили первую сессию городского совета

3 декабря, 13:51

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На сайте города уже опубликовали постановление

Назначена первая сессия Харьковского городского совета нового созыва.

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Новоизбранные депутаты соберутся на заседание в следующую среду, 9 декабря, в 10:00. Соответствующее решение опубликовали на сайте мэрии города.

Ранее мы сообщали, что на сессии горсовета VII созыва депутаты большинством голосов внесли изменения в регламенты, которые позволяют провести первую сессию нового созыва без участия городского головы.

Также напомним, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего градоначальника Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 тысяч 44 избирателей (60,34%).

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Как известно, мэр Харькова с 17 сентября находится в больнице "Шарите" в Германии. С тех пор Геннадий Адольфович не появлялся в Сети, на публике его не было еще дольше – с 23 августа. Местные жители писали об инсульте, коме и даже смерти Кернеса.

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В мэрии эту информацию называют фейковой и подчеркивают, что мэр вернется в Харьков до 10:00 20 декабря. "Сегодня" создали страницу с обратным отсчетом к этой дате. Читайте:Telegram-канал Геннадия Кернеса "Умножающий на ноль".

Видео: Сегодня

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Харьков сессия геннадий кернес городской совет
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