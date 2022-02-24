Боятся вторжения? В Харькове временно закрыли аэропорт

23 февраля в Харькове временно закрыли Аэропорт. Почему приняли такое решение — не сообщается.
Об этом информирует сайт avianews.com.
Подробности
"Единственная взлетно-посадочная полоса 07/25 не принимает рейсы с 20:35 23 февраля до 08:35 24 февраля по киевскому времени", — говорится в сообщении.
На табло аэропорта отмечено, что отменен прилет рейса авиакомпании Windrose 7W145 из Киева. Прилет рейса Azur Air Ukraine QU 5332 из Шарм-эль-Шейха перенесен с 00:55 24 февраля на 11:00 24 февраля. На вылет также отменен обратный рейс на Киев и перенесен вылет рейса в Шарм-эль-Шейх.
Далее по теме
Почему закрыли аэропорт – не сообщают. Это может быть связано с мерами предосторожности из-за близкого расположения Харькова к границе с Россией, поскольку до страны-агрессорки по прямой — 20 км.
Угроза вторжения РФ
- В Минобороны Украины допускают, что усиленная военная эскалация может начаться в ближайшие дни.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Президент США Джо Байден предупредил Украину, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть в том числе и на Киев.
- Представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер озвучил данные о том, что Российская Федерация могла увеличить количество войск вокруг Украины до 169-190 тысяч человек.
- 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛДНР". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.
- 22 февраля "депутат" так называемого народного совета самопровозглашенной "ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР".