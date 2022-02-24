Боятся вторжения? В Харькове временно закрыли аэропорт

Некоторые рейсы были отменены, а некоторые — перенесены

Аэропорт закрыли на несколько часов/Фото: коллаж: "Сегодня"

23 февраля в Харькове временно закрыли Аэропорт. Почему приняли такое решение — не сообщается.

Об этом информирует сайт avianews.com.

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"Единственная взлетно-посадочная полоса 07/25 не принимает рейсы с 20:35 23 февраля до 08:35 24 февраля по киевскому времени", — говорится в сообщении.

На табло аэропорта отмечено, что отменен прилет рейса авиакомпании Windrose 7W145 из Киева. Прилет рейса Azur Air Ukraine QU 5332 из Шарм-эль-Шейха перенесен с 00:55 24 февраля на 11:00 24 февраля. На вылет также отменен обратный рейс на Киев и перенесен вылет рейса в Шарм-эль-Шейх.

Почему закрыли аэропорт – не сообщают. Это может быть связано с мерами предосторожности из-за близкого расположения Харькова к границе с Россией, поскольку до страны-агрессорки по прямой — 20 км.

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