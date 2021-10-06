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Будет локдаун? Власти Харькова призывают соблюдать карантин

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
6 октября, 14:43
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В городе могут остановить работу общественного транспорта и закрыть предприятия
Минздрав обновил карантинные зоны
Минздрав обновил карантинные зоны / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. Власти Харькова уже предупредили местных жителей о возможном усилении карантина в городе из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

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Под угрозой закрытие транспорта и предприятий

"Как бы нам ни хотелось, пандемия COVID-19 не отступает. К сожалению, в последние недели мы фиксируем осложнения эпидемиологической обстановки, вследствие чего Харьков может перейти в зону с более серьезными карантинными ограничениями. Однако все мы понимаем, что такое локдаун и какими могут быть его последствия", – отметил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

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Он отметил, чтобы избежать остановки работы общественного транспорта и закрытия предприятий, местным жителям необходимо с ответственностью отнестись к установленным на сегодня в городе карантинным ограничениям.

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"Помните, что неукоснительное соблюдение масочного режима и социальной дистанции – единственный способ защитить себя и своих близких от COVID-19", – добавил Терехов.

Минздрав обновил карантинные зоны

11 областей в Украине соответствуют оранжевой зоне. Какие области могут быть отнесены к оранжевой зоне:

  • Винницкая,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Ровенская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая.

Ранее мы сообщали: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

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Также напомним, с 1 сентября действует ряд карантинных запретов в учебных заведениях Киева.

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