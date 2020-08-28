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"Было около 50 человек": пострадавший в обстреле автобуса под Харьковом рассказал о пережитом (видео)

28 августа, 12:35

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

По словам мужчины, в него попали две пули

Один из пострадавших в результате нападения на автобус в Харьковской области рассказал журналистам о случившемся. По его словам, все длилось около восьми минут.

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"На нас было осуществлено вооруженное групповое нападение примерно на пяти машинах разных, людей было порядка 50 человек, все вооруженные. Окружили автобус, побили стекла, отстреляли по колесам или порезали колеса, я уже не знаю. Начали забрасывать в разбитые окна камни, фаеры. В общем пытались нас убить", – поделился мужчина.

Пострадавший рассказал, что во время нападения звучали угрозы с пожеланием смерти. Он считает, что нападение было запланированным.

Мужчина добавил, что он получил огнестрельное ранение.

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"С меня достали две пули", – подытожил пострадавший.

Видео: Telegram-канал/ ХС|Харьков
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Напомним, под Харьковом из травматического оружия расстреляли автобус с пассажирами. Позже советник министра внутренних дел рассказал, что на трассе Киев – Харьков произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил. Позже были задержаны 14 нападавших.

Видео: Х.Салтовка/Telegram

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харьковская область ранения пострадавшие автобусы обстрелы нападение
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