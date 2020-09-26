Весь день несут цветы: У места крушения Ан-26 под Харьковом появился стихийный мемориал

На месте крушения Ан-26 под Чугуевом появился стихийный мемориал. Люди целый день несут к месту трагедии цветы, чтобы почтить память погибших.
Об этом рассказал корреспондент "Сегодня" с места авиакатастрофы.
При этом цветы возлагают не только родственники погибших, но и обычные люди.
"Родственников погибших разместили в гостиницах на территории университета Военно-воздушных сил", – заявил журналист.
Ранее сообщалось, что для идентификации погибших будут проведены экспертизы ДНК. На это потребуется около трех недель, а материалы для сравнения будут брать у близких родственников.
Напомним, что трагедия произошла вечером 25 сентября возле города Чугуев. На борту самолета находились 27 человек – 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба и 7 офицеров. Из них выжил только один человек – курсант Вячеслав Золочевский.
После трагедии президент Владимир Зеленский объявил в стране общенациональный траур, а также поручил приостановить любые полеты с привлечением самолетов, аналогичных Ан-26.
На данный момент найдены оба "черных ящика" воздушного судна. Их расшифровка позволит приступить к расследованию причин, условий и обстоятельств трагедии, чем займется созданная Государственная комиссия по расследованию причин катастрофы.
Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк