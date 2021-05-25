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Четыре года борьбы. Харьковская область отменила региональный статус русского языка

25 мая, 15:47

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Иск с требованием отменить региональный язык в Харькове подал львовский активист Святослав Литинский

Харьковский окружной административный суд отменил статус русского языка как регионального в Харькове.

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Об этом говорится в решении, которое опубликовано в Едином реестре государственных судебных решений.

"Признать противоправным и недействительным с 28.02.2018 решение Харьковского городского совета "О реализации положений закона Украины "Об основах государственной языковой политики в городе Харькове" №788/12 от 20.08.2012", — говорится в решении.

Львовский активист Святослав Литинский в Facebook отметил, что судебный процесс длился почти четыре года. Активист обращался в Харьковский городской совет, прокуратуру с просьбой лишить русский язык статуса регионального, однако его длительное время игнорировали.

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"Четыре года судов, три судебных производства и свершилось! В городе Харькове отменен региональный язык. Отныне все ссылки на решение городского совета о введении регионального языка являются ничтожными", — написал Литинский.

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Ранее мы сообщали, что языковой омбудсмен обратился к генпрокурору из-за русского и других региональных языков.

Также напомним, Запорожская область отменила региональный статус русского языка.

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