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Держал в страхе все село: в Харьковской области ребенок поджигал дома

5 декабря, 11:35

Девятилетний мальчик находится на учете у невропатолога

/ Фото: Pixabay

Жители села Соболевка в Харьковской области две недели жили в страхе – за это время тут подожгли пять хозяйственных построек. Позже оказалось, что поджигателем оказался девятилетний мальчик.

В пресс-службе полиции региона рассказали, что ребенок устраивал пожары в нежилых помещениях. Выяснилось, что мальчик находится на учете у врача-невропатолога. Копы уже составили в отношении матери ребенка административный протокол о невыполнении родительских обязанностей. Его направили в суд.

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Напомним, не так давно в Киеве произошла серия поджогов в магазинах. Первый поджог произошел около 2:50 14 ноября на улице Амвросия Бучмы – трое неизвестных облили керосином и подожгли магазин сети "Молоко от фермера". Буквально через несколько минут загорелся еще один магазин этой сети на улице Елены Телиги.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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