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Дети спали в аэропорту на железных креслах. Самолет из Батуми в Харьков не вылетает 15 часов

22 июля 2021 12:36

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пассажиров посадили на рейс, но он не отправился

Пассажиры ждут отправки в аэропорту Батуми. Фото: коллаж "Сегодня"

Пассажиры ждут отправки в аэропорту Батуми. Фото: коллаж "Сегодня"

Самолет компании SkyUp Airlines, который вчера должен был вылететь из аэропорта Батуми (Грузия) в Харьков задерживается на более, чем 15 часов. После посадки пассажиры час ждали отправки в самолете, но их вернули обратно в терминал.

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Как сообщает Суспільне, рейс в Харьков должен был состояться вечером в 21:05, но посадку перенесли.

"Вечером мы прошли контроль, сотрудники аэропорта подошли к стойке для того, чтобы совершить посадку, люди стали в очередь, но сотрудники ушли. На сайте Харьковского аэропорта мы увидели, что наш рейс прилетает на час позже, из этого мы поняли, что наш рейс задерживается", – рассказала пассажирка рейса Александра Буракова.

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По ее словам, около часа ночи людям выдали новые посадочные талоны и сообщили о неисправности самолета.

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"Сотрудница аэропорта сообщила, что за нами прилетит новый борт из Киева, что тот самолет должен быть новейшим в компании. Она заверила, что самолет вылетит около шести часов утра", – говорит харьковчанка.

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Однако, другой самолет за пассажирами не прилетел, в Харьков они будут лететь тем, которым должны были лететь еще вчера. Она добавила, что среди пассажиров много детей с мамами, которые спали в аэропорту на железных креслах.

После посадки пассажиры час ждали отправки в самолете, но в 11:15 их вернули обратно в терминал аэропорта Батуми.

Ранее мы писали, что из Афин сутки не мог выехать рейс "Афины-Киев" (Wizzair).

Напомним, что эксперты назвали три ключевые проблемы, которые следует учитывать пассажирам перед выездом в аэропорт "Борисполь". Они усугубились с наступлением летнего сезона и увеличением количества рейсов.

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