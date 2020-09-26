Династия военных летчиков: под Чугуевом погиб сын штурмана Ил-76, сбитого под Луганском

Стало известно о представителе династии военных летчиков, который погиб под Харьковом

В катастрофе Ан-26 под Харьковом погиб курсант Александр Скочков, который был сыном штурмана Ил-76, сбитого под Луганском в 2014 году.

Реклама

Об этой летной династии в своем Facebook сообщил блогер Семен Кабакаев.

"Сердце обливается кровью от трагедии и подробностей, которые узнаешь. На борту самолета ВСУ Ан-26, который разбился, находился курсант Александр Скочков. Он был сыном штурмана Ил-76, сбитого российскими войсками над Луганском", - написал он.

Кабакаев добавил, что отец, Игорь Скочков, служил в авиационной эскадрилье 25-й гвардейской военно-транспортной авиационной бригаде Вооруженных сил Украины и погиб 14 июня 2014 года, а сын – 25 сентября 2020 года.

Реклама

Напомним, ранее мы сообщали о том, что мать курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил в авиакатастрофе, прокомментировала инцидент. В эфире телеканала "Украина24" она отметила, что уже видела сына в госпитале.

"Меня пустили, ребенка я увидела на минутку, он немножко в сознании, голову приподнял… А сейчас я пойду, поговорю с врачом, узнаю, в каком он состоянии. Он прыгал с самолета, на лету, высота была уже не та, чтобы раскрылся парашют. Он прыгал с горящего самолета", – рассказала она.

Напомним, недавно в Службе безопасности Украины опубликовали поминутный разбор событий, которые предшествовали крушению.

Как известно, во время авиакатастрофы на борту находились 20 курсантов и 7 офицеров.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама