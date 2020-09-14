В Харькове убыточное коммунальное предприятие купило смартфон за 25 тысяч

В Харькове коммунальное предприятие "Горэлектротранссервис" приобрело телефон за 25 860 гривен.

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Как рассказали в пресс-службе "Харьковского антикоррупционного центра", КП заключило договор с предпринимателем о приобретении iPhone 11256 Purple Dual Sim. Также отдельно предприятие закупило защитное стекло и защитный чехол для телефона.

"Стоит отметить, что убыток "Горэлектротранссервис" за первое полугодие 2020 года составил 64,3 миллиона гривен. В прошлом году предприятие также было убыточным — 23,7 миллиона гривен", – добавили в центре.

В свою очередь, директор коммунального предприятия Владислав Васенко объяснил, зачем они купили именно такой телефон. По его словам, iPhone 11 решили купить для бухгалтера. Он сказал, что "это не телефон директору и не телевизор в его кабинет", сообщает "Суспільне".

"Знаете, как-то для главного бухгалтера, который постоянно работает с банками, документами, онлайн, пересылает таблицы, это именно то, что нужно. И предприятие с оборотом, где только фонд заработной платы около 13 млн грн в месяц, наверное, может себе один раз купить качественный телефон главному бухгалтеру", – прокомментировал Васенко.

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Также он отметил, что в коммунальном предприятии работают люди, которые живут в современном мире. А насчет убыточности предприятия директор КП ответил, что прибыльным оно не может быть по определению.

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"У нас нет доходной части как таковой. У нас только расходы. Мы удерживаем трамвайные пути, поэтому если у меня появится прибыль, значит, у меня ошибся главный бухгалтер", - добавил Васенко.

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